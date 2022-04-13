МОЗ: експерти розглядають можливість вакцинації від коронавірусу в аптеках

МОЗ розглядає технічну і нормативну можливість прискореної вакцинації від коронавірусу безпосередньо в аптеках.
Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина.
Більш того, глава ЦГЗ заявив, що дана практика може стати постійною і в майбутньому в аптеках можна буде зробити щеплення і від інших хвороб, наприклад, грипу.
За його словами, всього в Україні працює близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.
За його словами, всього в Україні працює близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.
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