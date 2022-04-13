МОЗ: експерти розглядають можливість вакцинації від коронавірусу в аптеках

07:27 16 липня Київ, Україна

МОЗ розглядає технічну і нормативну можливість прискореної вакцинації від коронавірусу безпосередньо в аптеках.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина.

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але обробляються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках" - сказав він.

Більш того, глава ЦГЗ заявив, що дана практика може стати постійною і в майбутньому в аптеках можна буде зробити щеплення і від інших хвороб, наприклад, грипу.



За його словами, всього в Україні працює близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.