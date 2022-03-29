Москва стверджує, що у Навального сталося "загострення панкреатиту"

Після того, як вся Європа вимагала від Росії покарати винних в отруєнні опозиціонера Олексія Навального, Москва все-таки провела розслідування і оголосила його результати.
Російські лікарі підтвердили у опозиціонера Олексія Навального "загострення панкреатиту", заявив за підсумками дослідчої перевірки заступник начальника слідчого Управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу Сергій Потапов, пише пресслужба відомства.
Він стверджує, що в ході перевірки зробили більше ніж 60 експертиз і опитали понад 210 осіб.
"У біоматеріалах і одязі Навального, на предметах, вилучених з готелю і кафе, розташованого в аеропорту Томська, представлених для дослідження, отруйних - наркотичних, сильнодійних і тому подібних - речовин не виявлено", - заявив він.
Потапов каже, що дружина опозиціонера Юлія Навальна передбачала в Омську, що причиною "нездужання" її чоловіка могли бути "дієти, спрямовані на зниження ваги".
Основний діагноз Навального, підтверджений російськими лікарями, - "порушення вуглеводного обміну". Панкреатит вони вважають супутнім. Отруєння у опозиціонера в РФ не змогли виявити.
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