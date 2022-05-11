Москва розгортає масштабні військові навчання на окупованих нею територіях Криму, Абхазії та Південної Осетії

07:30 09 серпня Київ, Україна

Представники командування всіх родів військ Південного військового округу РФ з активною участю авіації та кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) і Каспійської флотилії (КФЛ) починають семиденні масштабні батальйонні тактичні навчання на півдні Росії і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії та Південній Осетії.

Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Росії (ПВО).



Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено в період з 9 серпня по 15 серпня. Навчання пройдуть на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії та Південній Осетії.



Відзначається, що в рамках навчань мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.



Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включаючи кораблі ЧФ і КФЛ.



Навчання пройдуть також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення та ін.



Уточнюється, що для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.



"Навчання повинні проводитися не за шаблоном, а на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їхнього особистого вибору способів і методів знищення умовного противника", - сказано в повідомленні.