Москва прокоментувала вихід США з Договору по відкритому небу

Договір з відкритого неба сам по собі є символом довіри і взаємного контролю, на сьогодні учасниками договору є 34 країни, і без участі в ньому Штатів договір втрачає життєздатність.
Таку думку висловив в понеділок, 23 листопада, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
"З виходом США сам по собі договір, звичайно ж, втратить свою життєздатність", - сказав він.
"Ми шкодуємо в зв'язку з цим. Ми вважаємо, що цей договір є дуже важливою ланкою в цілому в справі зміцнення взаємної довіри, в плані контролю над озброєннями і т.д. і т.п.", - додав представник Кремля.
Він нагадав, що російська сторона "з самого початку, ще коли США заявили про намір вийти з цього документа" говорила, "що такий крок матиме негативні наслідки".
Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році представниками 23 країн-членів ОБСЄ. На цей момент кількість учасників документа досягла 34, включаючи США і Росію. В рамках угоди сторони можуть проводити спостережні польоти над територіями одна одної, а також використовувати фото- і відеозйомку.
"З виходом США сам по собі договір, звичайно ж, втратить свою життєздатність", - сказав він.
"Ми шкодуємо в зв'язку з цим. Ми вважаємо, що цей договір є дуже важливою ланкою в цілому в справі зміцнення взаємної довіри, в плані контролю над озброєннями і т.д. і т.п.", - додав представник Кремля.
Він нагадав, що російська сторона "з самого початку, ще коли США заявили про намір вийти з цього документа" говорила, "що такий крок матиме негативні наслідки".
Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році представниками 23 країн-членів ОБСЄ. На цей момент кількість учасників документа досягла 34, включаючи США і Росію. В рамках угоди сторони можуть проводити спостережні польоти над територіями одна одної, а також використовувати фото- і відеозйомку.
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