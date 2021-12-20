Москва звинувачує Зеленського і Порошенка у водній блокаді Криму

Керівництво Кремля, в особі Володимира Константинова - глави так званого "парламенту" Криму, висунули звинувачення на адресу Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва, Петра Порошенка і Володимира Зеленського у водній блокаді півострова.
Про це повідомляє РІА Новини в понеділок, 15 березня.
За його словами, відповідальність також лежить на президентах України - Петрі Порошенку, з чиєї згоди все було зроблено, і Володимирі Зеленському, який продовжує "розпочатий курс варварського ставлення до кримчан".
Нагадаємо, що раніше в Криму майже висохло прісноводне озеро. Озеро Бугаз знаходиться на межі зникнення, експерти називають ситуацію результатом не посухи, а надмірного споживання підземних вод.
На сьогодні в Криму два водосховища повністю виснажені. До "мертвого обсягу" також наближається і Баланівське водоймище. Незважаючи на рясні снігові опади, води в них так і не додалося.
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