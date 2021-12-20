Москва звинувачує Зеленського і Порошенка у водній блокаді Криму

09:22 15 березень Київ, Україна

Керівництво Кремля, в особі Володимира Константинова - глави так званого "парламенту" Криму, висунули звинувачення на адресу Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва, Петра Порошенка і Володимира Зеленського у водній блокаді півострова.

Про це повідомляє РІА Новини в понеділок, 15 березня.

"Водну блокаду ми розцінюємо як спробу геноциду і фізичного знищення людей. За її організацією стоять колишні кримські політики і бізнесмени, які після возз'єднання Криму з Росією бігли на Україну. Це Андрій Сенченко, а також лідери визнаної екстремістської і забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу" Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв", - стверджує Константинов.

За його словами, відповідальність також лежить на президентах України - Петрі Порошенку, з чиєї згоди все було зроблено, і Володимирі Зеленському, який продовжує "розпочатий курс варварського ставлення до кримчан".



Нагадаємо, що раніше в Криму майже висохло прісноводне озеро. Озеро Бугаз знаходиться на межі зникнення, експерти називають ситуацію результатом не посухи, а надмірного споживання підземних вод.



На сьогодні в Криму два водосховища повністю виснажені. До "мертвого обсягу" також наближається і Баланівське водоймище. Незважаючи на рясні снігові опади, води в них так і не додалося.