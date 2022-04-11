Москва звинувачує кримчан в дефіциті води на півострові

Після приходу проросійської влади проблема забезпечення Криму водою тільки посилюється. Обіцяні окупантами швидкі рішення водної кризи зависли в сухому кримському повітрі. Не змогли допомогти ні російські військові, ні довгоочікувані дощі.
Причину кризи нестачі води на анексованій території з'ясував віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який прибув до Криму. Після візиту він авторитетно заявив, що дефіцит води на півострові виник через те, що її, нібито, "крадуть" самі кримчани.
Хуснуллін додав, що прісної води кримчанам "може вистачити", якщо влада "ліквідує 50 відсотків втрат".
Напередодні стало відомо, що в анексованому Криму активно будують Бештерек-Зуйський водозабір і водовід для потреб Сімферополя.
Раніше повідомлялося, що в Криму продовжують падати запаси води, незважаючи на опади в жовтні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі