Москва звинувачує кримчан в дефіциті води на півострові

08:37 15 листопада Київ, Україна

Після приходу проросійської влади проблема забезпечення Криму водою тільки посилюється. Обіцяні окупантами швидкі рішення водної кризи зависли в сухому кримському повітрі. Не змогли допомогти ні російські військові, ні довгоочікувані дощі.

Причину кризи нестачі води на анексованій території з'ясував віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який прибув до Криму. Після візиту він авторитетно заявив, що дефіцит води на півострові виник через те, що її, нібито, "крадуть" самі кримчани.

"Ключова проблема втрат - це крадіжка. Цим теж потрібно займатися, при необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де сьогодні люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи", - сказав він.

Хуснуллін додав, що прісної води кримчанам "може вистачити", якщо влада "ліквідує 50 відсотків втрат".

Напередодні стало відомо, що в анексованому Криму активно будують Бештерек-Зуйський водозабір і водовід для потреб Сімферополя.

Раніше повідомлялося, що в Криму продовжують падати запаси води, незважаючи на опади в жовтні.