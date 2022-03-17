МОН України: учні 1-4 класів навчатимуться в очному форматі

16:36 21 жовтня Київ, Україна

Учні середніх і старших класів навчатимуться в змішаному або дистанційному форматах. Форма навчання буде залежати від епідемічної ситуації в населених пунктах.



Про це сьогодні, 21 жовтня, написав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет в Telegram.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі і отримувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону деякі почнуть очне навчання, деякі, якщо це "червона" зона, залишиться на дистанційному. На жаль", - написав він.

Шкарлет додав, що Міністерство після канікул забезпечить навчання учнів 1-4 класів в очному форматі, але учні 5-11 класів навчатимуться в змішаному або дистанційному форматах залежно від епідемічної ситуації.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 жовтня заявив, що Кабінет Міністрів України виділить додатково 540 млн грн на забезпечення закладів загальної середньої освіти.



Уряд додатково виділив школам пів мільярда гривень на засоби дезінферкції.