МОН презентувало новий держстандарт середньої освіти

17:35 08 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 8 жовтня, Міносвіти презентувало новий державний стандарт базової середньої освіти, раніше затверджений Кабінетом Міністрів.

Про особливості нового стандарту розповів т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет під час брифінгу.

«Базовою основою нашого стандарту є закон України «Про освіту», де впроваджені всі ключові компетентності і наскрізні вміння. Основою є і рекомендації Європейського парламенту і Ради Європи щодо ключових компетентностей освіти протягом життя і не тільки. Це досвід провідних країн: і Фінляндії, і Норвегії, і Великобританії, і Польщі - по впровадженню основ стандарту базової загальної середньої освіти. Що ж в цілому ми отримали? Перш за все - це саме чіткі орієнтири», - повідомив Шкарлет.

За його словами, за новим стандартом учні отримуватимуть знання і формуватимуть розвиток власних компетенцій.

«Педагоги - основний ключовий елемент реалізації стандарту. Педагоги будуть супроводжувати освітній процес, маючи академічну свободу. І найголовніше, що основою цього стандарту є забезпечення достатнього ресурсу педагогічної майстерності», - додав глава МОН

Заступниця міністра Любомира Мандзій пояснила, що в цьому році п'ятикласники, які пішли в школу в 2017 році, будуть працювати за новими програмами «Нової української школи».