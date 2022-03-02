МОН презентувало новий держстандарт середньої освіти
17:35 08 жовтень Київ, Україна
Сьогодні, 8 жовтня, Міносвіти презентувало новий державний стандарт базової середньої освіти, раніше затверджений Кабінетом Міністрів.
Про особливості нового стандарту розповів т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет під час брифінгу.
«Базовою основою нашого стандарту є закон України «Про освіту», де впроваджені всі ключові компетентності і наскрізні вміння. Основою є і рекомендації Європейського парламенту і Ради Європи щодо ключових компетентностей освіти протягом життя і не тільки. Це досвід провідних країн: і Фінляндії, і Норвегії, і Великобританії, і Польщі - по впровадженню основ стандарту базової загальної середньої освіти. Що ж в цілому ми отримали? Перш за все - це саме чіткі орієнтири», - повідомив Шкарлет.
За його словами, за новим стандартом учні отримуватимуть знання і формуватимуть розвиток власних компетенцій.
«Педагоги - основний ключовий елемент реалізації стандарту. Педагоги будуть супроводжувати освітній процес, маючи академічну свободу. І найголовніше, що основою цього стандарту є забезпечення достатнього ресурсу педагогічної майстерності», - додав глава МОН.
Заступниця міністра Любомира Мандзій пояснила, що в цьому році п'ятикласники, які пішли в школу в 2017 році, будуть працювати за новими програмами «Нової української школи».
«А з 2022 року всі учні, які перейдуть в 5 клас (це будуть випускники початкової школи, вони пішли в школу в 2018 році) - вони будуть вже працювати і вчитися за новим державним стандартом базової загальної середньої освіти. Основна зміна як в початковій, так і в базовій освіті, полягає в тому, що ми оцінюємо результати навчання не тільки за сумою знань, а перш за все, відстежуємо навчальний прогрес дітей», - додала Мандзій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі