МОН і МОЗ рекомендують посилити карантин в навчальних закладах - Шкарлет

Міносвіти і МОЗ України, з огляду на зростання показників захворюваності, рекомендують ввести додаткові обмеження до вже встановлених карантинних заходів, в "жовтих" і "помаранчевих" зонах епідемічної небезпеки.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Зокрема, пропонується переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і студентів закладів професійної передвищої та вищої освіти.
Також він повідомив, що після консультацій з міністром охорони здоров'я і головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити при необхідності канікули в школах.
За словами міністра освіти і науки, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні напружена.
Зараз для навчальних закладів діють карантинні обмеження, які визначені постановою Кабінету Міністрів №104 від 17 лютого 2021 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі