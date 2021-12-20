МОН і МОЗ рекомендують посилити карантин в навчальних закладах - Шкарлет

07:14 16 березень Київ, Україна

Міносвіти і МОЗ України, з огляду на зростання показників захворюваності, рекомендують ввести додаткові обмеження до вже встановлених карантинних заходів, в "жовтих" і "помаранчевих" зонах епідемічної небезпеки.



Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Зокрема, пропонується переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і студентів закладів професійної передвищої та вищої освіти.

"Перш за все ці обмеження слід застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищені епідемічні пороги захворювання на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - підкреслив Шкарлет

Також він повідомив, що після консультацій з міністром охорони здоров'я і головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити при необхідності канікули в школах

"Прошу педагогів і батьків з розумінням поставитися до таких заходів. Вони вимушені і мають на меті збереження здоров'я представників педагогічних колективів, членів сімей школярів, особливо тих, хто перебуває в зоні ризику захворювання", - підкреслив Шкарлет.

За словами міністра освіти і науки, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні напружена.



Зараз для навчальних закладів діють карантинні обмеження, які визначені постановою Кабінету Міністрів №104 від 17 лютого 2021 року.