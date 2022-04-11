Пенсіонери МВС, які мітингують під будівлею ВРУ, вимагають розмови з Разумковим

12:07 14 липня Київ, Україна

Зараз під будівлею Верховної Ради мітингують незадоволені розміром своєї пенсії колишні співробітники, а нині пенсіонери МВС.
 
Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

"Ветерани силових структур прорвалися до Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пенсіонерів стримує поліція і Нацгвардія. Ветерани скандують прізвище Разумкова і вимагають зустрічі. Вони хочуть перегляду пенсій.

Пенсіонери МВС намагаються прорвати кордон правоохоронців, але поки безуспішно. Поліція застосовує газ.