Пенсіонери МВС, які мітингують під будівлею ВРУ, вимагають розмови з Разумковим

Зараз під будівлею Верховної Ради мітингують незадоволені розміром своєї пенсії колишні співробітники, а нині пенсіонери МВС.
Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.
"Ветерани силових структур прорвалися до Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що пенсіонерів стримує поліція і Нацгвардія. Ветерани скандують прізвище Разумкова і вимагають зустрічі. Вони хочуть перегляду пенсій.
Пенсіонери МВС намагаються прорвати кордон правоохоронців, але поки безуспішно. Поліція застосовує газ.
"Ветерани силових структур прорвалися до Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що пенсіонерів стримує поліція і Нацгвардія. Ветерани скандують прізвище Разумкова і вимагають зустрічі. Вони хочуть перегляду пенсій.
Пенсіонери МВС намагаються прорвати кордон правоохоронців, але поки безуспішно. Поліція застосовує газ.
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