Місія ОБСЄ зафіксувала 52 порушення перемир'я на Донбасі

12:35 07 листопада Київ, Україна

Майже щодня пресслужба штабу ООС повідомляє про поодинокі факти порушення умов перемир'я стороною противника. Але те, що відбувається за лінією розмежування військ, доступне лише погляду спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). А спостережна місія ОБСЄ тільки за добу 5 листопада зафіксувала в Донецькій області 52 порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться в звіті ОБСЄ.

Серед задокументованих порушень - 32 невстановлені вибухи недалеко від Петровського і донецької фільтрувальної станції. У Луганській області порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Всього з початку дії нового перемир'я на Донбасі, яке набрало чинності 27 липня, місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.

Серед них - 1286 черг і поодиноких пострілів, 682 вибухи, 43 снаряди в польоті, 16 дульних спалахів, 23 запуски освітлювальних ракет.

Як повідомлялося, спостерігачі ОБСЄ станом на вечір 2 листопада зафіксували сім порушень режиму тиші в зоні збройного конфлікту в Донецькій області.

Представники незаконних збройних формувань стріляли з великокаліберного кулемета в районах на південь від донецької фільтрувальної станції.