Світовими лідерами з продажу зброї і надання військових послуг є США і Китай

06:57 07 грудня Київ, Україна

2019 рік став рекордним для розвитку і злиття компаній, що займаються продажем зброї і наданням послуг військового характеру. Однак, завдяки санкціям щодо РФ і Китаю, ці дві країни втратили свої провідні позиції в цій галузі.





Так, в минулому році з 25 згаданих компаній 12, із загальною часткою в 61%, перебували в США. При цьому п'ять з них з об'ємом продажів 166 мільярдів доларів є лідерами рейтингу. Йдеться про Lockheed Martin, Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (СІПРІ), опублікованими в понеділок, 7 грудня, обсяг продажів зброї і військових послуг 25 найбільших компаній світу в 2019 році виріс на 8,5%, в порівнянні з попереднім роком, і склав 361 мільярд доларів.Так, в минулому році з 25 згаданих компаній 12, із загальною часткою в 61%, перебували в США. При цьому п'ять з них з об'ємом продажів 166 мільярдів доларів є лідерами рейтингу. Йдеться про Lockheed Martin, Boeing , Northrop Grumman, Raytheon і General Dynamics.



Друге місце за обсягами продажів озброєнь після Штатів належить Китаю. На частку його військово-промислових компаній припало 16%. Три з чотирьох представлених в рейтингу компаній входять в першу десятку - Aviation Industry Corporation of China (шосте місце), China Electronics Technology Group Corporation (восьме місце) і China North Industries Group Corporation (дев'яте). Четверта компанія - China South Industries Group Corporation - займає 24-й рядок списку.



Крім того, 18% продажів зброї і військових послуг припало на частку шести західноєвропейських компаній.



Згідно з доповіддю, вперше в цій групі лідерів опинилася компанія з Близького Сходу - EDGE, створена в ОАЕ в минулому році шляхом злиття близько 25 дрібних компаній. Вона зайняла 22-е місце з часткою в 1,3%.



Також новачком стала американська компанія L3Harris Technologies, яка розмістилася на десятому місці рейтингу. Вона виникла в 2019 році шляхом злиття двох інших компаній - Harris Corporation і L3 Technologies.