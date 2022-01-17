Світова статистика. За останню добу хворих на COVID-19 стало більше на 285 тисяч

05:44 03 вересень Київ, Україна

За минулу добу у світі виявлено 285 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Україна знову на 15 місці за кількістю нових хворих.



Найбільше випадків зафіксували в Індії - майже 83 тисячі. У Бразилії виявили значно менше хворих - трохи більше ніж 48 тисяч. Також майже 41 тисячу випадків діагностували в США, близько 11 тисяч - в Аргентині, понад 9 тисяч в Колумбії та 8,5 тисяч - в Іспанії.



В цей же день від ускладнень коронавірусу померли 6283 людини.



Всього у світі підтвердили 26,1 млн випадків заражень, з яких летальними виявилися 866,5 тисяч. Зараз одужали 18,4 млн хворих. Активними залишаються 6,8 млн. випадків інфікування.