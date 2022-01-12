Світова статистика. За останню добу хворих на COVID-19 стало більше на 220 тисяч

За останню добу в світі виявили понад 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема, в Індії майже 80 тисяч випадків.
У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, в Бразилії - 15 тисяч, в Колумбії - 8 тисяч, в Перу - 7,7 тисячі та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.
В цей же день померли 4182 людини, у яких діагностували COVID-19.
Всього в світі зафіксували 25,3 мільйони випадків інфікування. Зараз вилікувалися 17,7 мільйонів, померло - 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 тисячі випадків.
У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, в Бразилії - 15 тисяч, в Колумбії - 8 тисяч, в Перу - 7,7 тисячі та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.
В цей же день померли 4182 людини, у яких діагностували COVID-19.
Всього в світі зафіксували 25,3 мільйони випадків інфікування. Зараз вилікувалися 17,7 мільйонів, померло - 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 тисячі випадків.
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