Світова статистика. Коронавірус забрав життя понад 900 тисяч людей

05:32 09 вересень Київ, Україна

За даними сайту Worldometers від ускладнень коронавірусу померла понад 901 тисяча хворих, вилікувалися - 19,8 млн осіб.



Зареєстровано ж було 27,7 млн випадків захворювання.



Тільки за останню добу нових випадків стало більше на 241 тисячу. Зокрема, майже 90 тисяч виявили в Індії, понад 28 тисяч - у США, понад 17 тисяч - в Бразилії та 12 тисяч в Аргентині.



За добу 7 вересня 2411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих - і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.