Світова статистика. Коронавірус переступив позначку в 30,4 мільйона

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, на ранок 19 вересня у світі коронавірусом заразилося 30 406 197 осіб.
Найбільше випадків інфікування підтверджено в США (6 723 933), Індії (5 214 677), Бразилії (4 495 183) та Росії (1 086 955). Від 400 до 800 тис. хворих також зареєстровано в Колумбії, Перу, Мексиці, Південній Африці, Іспанії, Аргентині, Франції, Чилі та Ірані.
Від COVID-19 померло 950 520 осіб, 198,6 тис. з них - в США, 135,8 тис. - у Бразилії, 84,4 тис. - в Індії, 72,8 тис. - в Мексиці.
Одужали від коронавірусної інфекції 20 683 110 пацієнтів. За цим показником лідирують Індія (4,11 млн), Бразилія (3,89 млн) і США (2,55 млн).
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