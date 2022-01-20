Світова статистика. Коронавірус переступив позначку у 27,2 мільйона

06:36 07 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 7 вересня портал Worldmeter оголосив нові дані: кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила 27 289 осіб.

За місяць, з 7 серпня, коронавірусом у світі заразилися ще вісім млн осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в США - 6,4 млн. Слідом за ними йдуть Бразилія та Індія, в яких зареєстрували по 4,1 млн хворих.

Також повідомляється, що померли від інфекції та ускладнень - 882 053 пацієнти. Найбільше смертей припадає на США - 188,9 тисячі. За ними йдуть ті ж Бразилія (126,6 тисячі смертей) та Індія (70,6 тисячі).

У десятку країн, в яких виявили найбільше хворих, також увійшли:

Перу - 683 тисяч
Колумбія - 658 тисяч
ПАР - 638 тисяч
Мексика - 634 тисяч
Іспанія - 498,9 тисячі 
Аргентина - 478,7 тисячі 
Водночас перенесли інфекцію та одужали - більше ніж 18 мільйонів осіб.