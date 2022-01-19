Світова статистика. Кількість інфікованих коронавірусом перевищила 26 млн.

08:02 04 вересень Київ, Україна

На ранок 4 вересня коронавірусом у світі заразилися 26 220 930 осіб (+283 тис. осіб за добу).

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса.



Жертвами COVID-19 стали 867 630 осіб (+6 тис. осіб за добу), видужала 17 445 751 особа.



Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США - кількість інфікованих там досягла 6 149 516. З них померло 186 785, вилікувалося - 2 266 957.



У Бразилії загальна кількість хворих перевищила 4 млн - 4 041 638, з них 124 614 померли, а 3 429 435 одужали.



В Індії інфіковано 3 853 406 людей, серед них померли 67 376, одужали - 2 970 492.



Четверте місце займає Росія: 1 006 923 хворих і 17 479 померлих. У Перу, Колумбії, ПАР і Мексиці (країна є третьою у світі за кількістю летальних випадків від COVID-19 - 66 329) кількість хворих на COVID-19 подолала поріг в 600 тис.



В Іспанії, Аргентині та Чилі захворіли понад 400 тис. осіб. В Ірані, Великобританії, Франції, Бангладеш і Саудівській Аравії заразилося понад 300 тис. осіб.



Спалах коронавірусної інфекції почався у кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.