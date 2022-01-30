Світова статистика. ВООЗ зареєструвала антирекордну захворюваність COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала найбільший добовий приріст нових випадків зараження коронавірусом у світі.
Як повідомляється на сайті організації, в неділю, 13 вересня, позитивний результат аналізів отримали 307 930 пацієнтів.
Найбільше тих, що заразилися за добу, зареєстрували в Індії - понад 94,3 тис осіб. Слідом за нею йдуть США та Бразилія з 45,5 тис і 43,7 тис нових хворих. Четверте місце за приростом займає Іспанія - 12,1 тис, п'яте - Аргентина з 11,5 тис випадків.
В організації уточнили, що минулий максимум був зафіксований 6 вересня: тоді за день коронавірус виявили у 306 857 осіб.
За даними ВООЗ, всього у світі зафіксовано понад 28,6 млн випадків зараження COVID-19. Загальна кількість летальних випадків - 917, 4 тисячі.
13 вересня коронавірус в Україні виявили у 2476 осіб. Це менше, ніж в попередні два дні, коли фіксували понад 3,1 тис. випадків за добу.
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