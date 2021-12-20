Мирна акція зі спецзасобами: Стерненко знову "захищали" від правосуддя

Вчора, під вікнами Генеральної прокуратури в Києві намагалися вплинути на наглядовий орган. Активісти, намагалися натиснути на генпрокурора і її підлеглих для того, щоб вбивства та інші тяжкі злочини, вчинені певними особами, залишилися безкарними.

Під Офісом генпрокурора відбулася "мирна" акція. Кілька сотень протестувальників намагалися чинити тиск на співробітників прокуратури і вимагали закрити кримінальне провадження у справі Стерненко і Шеремета. Ці справи, на думку учасників акції, політично мотивовані.

Відомий активіст і блогер Сергій Стерненко прийшов у футболці, на якій зображена Суд Камбіса.Об цій картині повинні пам'ятати і сидять в ОГПУ. Відставка, а потім покарання Венедиктової буде в будь-якому випадку буде. Протест мирний, але якщо в тих кабінетах і далі так себе вестимуть, вони не залишать нам вибору. Якщо вона робить так, щоб довільно нас карала система, плюючи на закон і наші права, то її будуть судити згідно із законодавством. Але мені наснилося, що вона буде сидіти довго, - сказав Стерненко.

Протестуючі вимагають, щоб генпрокурор Ірина Венедиктова пішла у відставку. принциповий генпрокурор виявився неугодний активістам, вигороджувати злочинців, підозрюваних у вчиненні діянь класифікуються як тяжкі та особливо тяжкі.

Мітингувальники вимагали, щоб закрили справи з ознаками політичних переслідувань, закрили кримінальні провадження у політично мотивованим справах Шеремета і Стерненко, а також перевірили фальсифікацію розслідування справи Шеремета і розблокували провадження щодо судді Вовка. При цьому політичні ознаки, запропоновані "захисниками" - це участь в АТО і ООС і публічна діяльність підозрюваних. Дотримуючись їх логікою, кожен, хто візьме участь в політичному житті країни, отримує індульгенцію. в тому числі і на вбивство.

В кінці акції учасники протесту запалили фаєри і намагалися підпалити шини, але поліція перешкодила. Учасники акції скандували "Венедиктова - геть!", "Свободу політв'язням" і співали Державний гімн України.