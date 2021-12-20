МОЗ України вже домовився про постачання вакцини від COVID-19

Як відомо, у всьому світі йде прискореними темпами розробка вакцини від COVID-19. Україна, як і інші країни в очікуванні перших партій рятує препарату. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на сьогодні є домовленості про постачання довгоочікуваної вакцини майже з усіма компаніями, які займаються її розробкою.

"Ми активно проводимо політику по домовленості про постачання вакцин в Україні, як тільки вони з'являться. З усіма практично без винятку компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися, і які можуть виготовити найближчим часом вакцину ", - сказав Степанов.

Міністр запевнив, що держава хоче, щоб Україна була однією з перших забезпечена відповідною вакциною.

Нагадаємо, що раніше ЄК "забронювала" 300 млн доз вакцини від коронавируса. Єврокомісія домовилася з фармацевтичною компанією про покупку потенційної вакцини від COVID-19 для всіх країн-членів ЄС.

Також повідомлялося, що США витратять $ 2,1 млрд на вакцину від коронавируса.

Sanofi і GSK планують почати клінічні випробування вакцини, заснованої на технології рекомбінації ДНК, у вересні цього року.