МОЗ України вже домовився про постачання вакцини від COVID-19

Як відомо, у всьому світі йде прискореними темпами розробка вакцини від COVID-19. Україна, як і інші країни в очікуванні перших партій рятує препарату. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на сьогодні є домовленості про постачання довгоочікуваної вакцини майже з усіма компаніями, які займаються її розробкою.
Міністр запевнив, що держава хоче, щоб Україна була однією з перших забезпечена відповідною вакциною.
Нагадаємо, що раніше ЄК "забронювала" 300 млн доз вакцини від коронавируса. Єврокомісія домовилася з фармацевтичною компанією про покупку потенційної вакцини від COVID-19 для всіх країн-членів ЄС.
Також повідомлялося, що США витратять $ 2,1 млрд на вакцину від коронавируса.
Sanofi і GSK планують почати клінічні випробування вакцини, заснованої на технології рекомбінації ДНК, у вересні цього року.
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