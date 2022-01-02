МОЗ України затвердив Національний план вакцинації, згідно з яким з травня темп вакцинації підніметься до 5,65 млн щеплень щомісяця.
Дана інформація міститься в Національному плані вакцинопрофілактики COVID-19 на цей рік, який уряд затвердив розпорядженням №340 та оприлюднив у середу, 21 квітня.
Всього в плані передбачено використання більш ніж 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, більш ніж 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. З них 8 млн доз в рамках ініціативи COVAX, більш ніж 13,913 млн доз, закуплених коштом держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).
Поставки вакцини Novavax заплановані з серпня - по 2 млн доз на місяць.
Всього в плані передбачено використання більш ніж 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, більш ніж 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech. З них 8 млн доз в рамках ініціативи COVAX, більш ніж 13,913 млн доз, закуплених коштом держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).
Поставки вакцини Novavax заплановані з серпня - по 2 млн доз на місяць.
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