МОЗ України про правила голосування для тих, хто на самоізоляції

Як бути тим українцям, які хочуть взяти участь в голосуванні на місцевих виборах, але змушені перебувати в цей час на самоізоляції? Перш за все - не порушувати режим самоізоляції. Для них передбачені спеціальні умови голосування.
Українцям, які хочуть проголосувати на виборах 25 жовтня, але які на самоізоляції, необхідно до 20.00 23 жовтня подати до виборчої комісії відповідну заяву з довідкою від медичного закладу про стан здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я надало відповідні рекомендації з проведення виборів ЦВК, Київській міській держадміністрації та обласним держадміністраціям, які стосуються технічних моментів. А також пояснив, як будуть голосувати виборці, які знаходяться на самоізоляції, яким рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.
Водночас він підкреслив, що так акцентує увагу на цьому питанні, тому що в країні велика кількість людей перебуває на самоізоляції.
Раніше Центрвиборчком затвердив порядок голосування на місцевих виборах хворими на COVID-19 людьми.
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