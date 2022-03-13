МОЗ України про правила голосування для тих, хто на самоізоляції

12:27 18 жовтня Київ, Україна

Як бути тим українцям, які хочуть взяти участь в голосуванні на місцевих виборах, але змушені перебувати в цей час на самоізоляції? Перш за все - не порушувати режим самоізоляції. Для них передбачені спеціальні умови голосування.

Українцям, які хочуть проголосувати на виборах 25 жовтня, але які на самоізоляції, необхідно до 20.00 23 жовтня подати до виборчої комісії відповідну заяву з довідкою від медичного закладу про стан здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Уже наступної неділі, 25 жовтня, у нас по всій країні будуть проходити місцеві вибори. Ми хочемо, щоб вони пройшли максимально безпечно для здоров'я українців, оскільки ці вибори будуть відрізнятися від усіх попередніх. В таких умовах ми їх ще не проводили, в умовах такого додаткового виклику, як COVID-19", - сказав Степанов.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я надало відповідні рекомендації з проведення виборів ЦВК, Київській міській держадміністрації та обласним держадміністраціям, які стосуються технічних моментів. А також пояснив, як будуть голосувати виборці, які знаходяться на самоізоляції, яким рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.

"Виборцям, які готові проголосувати за місцем перебування, необхідно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем виборів, 23 жовтня, подати заяву на виборчу дільницю з доданою довідкою медичної установи про стан здоров'я. Це необхідно, щоб відповідна виборча дільниця на своєму засіданні прийняла рішення про включення їх до списку виборців для голосування за місцем перебування. Виборцю, який знаходиться на самоізоляції, щоб проголосувати, необхідно мати від лікаря або закладу охорони здоров'я виписку з медичної карти або виписку з реєстру медичних записів про направлення рецептів електронної охорони здоров'я", - пояснив Степанов.

Водночас він підкреслив, що так акцентує увагу на цьому питанні, тому що в країні велика кількість людей перебуває на самоізоляції.

Раніше Центрвиборчком затвердив порядок голосування на місцевих виборах хворими на COVID-19 людьми.