МОЗ України від 1 серпня оновив "червоний список" країн

15:29 01 серпень Київ, Україна

З серпня в Україні вступила в силу оновлена класифікація країн "зеленої" і "червоної" зон. Від того, до якої зони відноситься країна, будуть залежати правила в'їзду і виїзду в неї, вимоги самоізоляції чи здачі тесту. Особлива увага прес-служба Міністерства охорони здоров'я звертає на нові вимоги до людей, які повертаються з інших країн в Україну.

В "червоний список" Україна включила держави, де за останні 14 днів кількість нових випадків на 100 тисяч населення перевищує аналогічний показник в Україні, або ж, якщо приріст числа інфікованих в них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%. Раніше Україна брала до уваги лише кількість активних хворих з коронавірусів на 100 тисяч населення.

У країни "зеленої" зони, крім самої України, увійшли такі держави, як Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Великобританія, Туреччина, Словенія, Єгипет і Італія.

У "червону зону" увійшли Китай, Угорщина, Грузія, Німеччина, Чехія, Болгарія, Албанія, Чорногорія, Польща, Франція, Росія.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили майже 1200 нових випадків COVID-19.