МОЗ: тільки високі штрафи зупинять порушників карантину

Висока захворюваність коронавірусною інфекцією в Україні пояснюється, перш за все, безвідповідальною поведінкою громадян. Ігноруються загальноприйняті правила гігієни і поведінки, ігноруються закони і постанови про карантинні заходи, не має свого впливу навіть загроза покарання штрафом. Мабуть, для українців 170 гривень - це дрібниця.

Намагаючись зупинити поширення інфекції в країні, Міністерство охорони здоров'я виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроєкт знаходиться в парламенті, але депутати його досі не розглянули. Про це Радіо Свобода заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, потрібно, щоб порушення протиепідемічних норм каралося відразу, адже це впливає на захворюваність коронавірусом в країні. "Ми, може, не можемо помічати, але поліція, Держспоживслужба, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатньо її, або недостатньо - це вже знову ж оцінка", - зазначив він.

Як зазначив Ляшко, в Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як в європейському регіоні. Він додав, що Міністерство пропонує збільшити розмір штрафу з 170 гривень до 17 тисяч гривень.

"У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро. Законопроєкт в Раді. Вона не встигла або не захотіла проголосувати до своєї відпустки", - пояснив санітарний лікар.

Як повідомлялося, за порушення комендантської години у Франції буде введено штраф у розмірі 135 євро. Повторне порушення потягне за собою штраф в 1,5 тис. євро.

Нагадаємо, в Чехії з 5 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. За його порушення передбачається штраф в розмірі до 10 тис. крон (близько $ 435).