МОЗ: тільки високі штрафи зупинять порушників карантину

Висока захворюваність коронавірусною інфекцією в Україні пояснюється, перш за все, безвідповідальною поведінкою громадян. Ігноруються загальноприйняті правила гігієни і поведінки, ігноруються закони і постанови про карантинні заходи, не має свого впливу навіть загроза покарання штрафом. Мабуть, для українців 170 гривень - це дрібниця.
Намагаючись зупинити поширення інфекції в країні, Міністерство охорони здоров'я виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроєкт знаходиться в парламенті, але депутати його досі не розглянули. Про це Радіо Свобода заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Як зазначив Ляшко, в Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як в європейському регіоні. Він додав, що Міністерство пропонує збільшити розмір штрафу з 170 гривень до 17 тисяч гривень.
Як повідомлялося, за порушення комендантської години у Франції буде введено штраф у розмірі 135 євро. Повторне порушення потягне за собою штраф в 1,5 тис. євро.
Нагадаємо, в Чехії з 5 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. За його порушення передбачається штраф в розмірі до 10 тис. крон (близько $ 435).
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