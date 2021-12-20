МОЗ розробив стандарт реабілітації пацієнтів з ускладненнями після COVID-19

11:02 12 квітень Київ, Україна

В Україні мають намір надавати реабілітаційні послуги людям, які перехворіли на COVID-19, на рівні департаментів охорони здоров'я. Стандарт проведення реабілітації вже розроблений.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Уже є наші напрацьовані рекомендації з урахуванням світового досвіду, рекомендацій ВООЗ. Зокрема, у співпраці з Державним експертним центром розроблений стандарт медичної допомоги "Реабілітація пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 і реконвалесцентів", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що коронавірус вражає різні органи і системи органів, які після одужання від інфекції вимагають повернення функціональності. Йдеться як про дихальну систему, так і про серцево-судинну, нервову системи і т.п. Стандарт з реабілітації поки спрямований для обговорення в регіональні департаменти охорони здоров'я і буде узгоджений найближчим часом.



Крім того, МОЗ запропонував Національній службі здоров'я виділити пакет послуг в рамках програми медичних гарантій, що передбачає надання реабілітації після перенесеного COVID-19. Обласні департаменти охорони здоров'я отримали від міністерства завдання визначити і затвердити мережу закладів, в тому числі санаторно-курортного типу, в яких буде надаватися послуга з реабілітації. Також за направленнями пацієнтів прийматимуть заклади, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.



Як повідомлялося, симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються як мінімум протягом 12 тижнів після початку захворювання.