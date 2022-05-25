МОЗ попереджає: в декількох країнах виявлено новий штам COVID

10:32 22 грудня Киев, Украина

Підступний вірус COVID-19 хитро чинить опір зусиллям людства, спрямованим проти нього. Він посилено мутує. Абсолютно нові штами коронавірусу вже виявлені в низці європейських держав. Сьогодні, 22 грудня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив з рекомендаціями з цього приводу. Перш за все, він зазначив, що МОЗ рекомендує українцям не відвідувати країни, в яких виявили новий штам коронавірусу, в першу чергу Великобританію.

"Ми рекомендуємо всім по можливості утриматися від необов'язкових поїздок до Великобританії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматися від поїздок в Данію, Нідерланди та Австралію, де вже зафіксовані випадки циркуляції цієї мутації коронавірусу", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня британська влада визнала, що в Лондоні і на південному сході Англії почав швидко поширюватися новий, більш заразний штам коронавірусу SARS-CoV-2. Після цього багато країн обмежили транспортне сполучення зі Сполученим Королівством.

Напередодні лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що новий штам коронавірусу, зафіксований в Британії, вже є на Закарпатті. У МОЗ це заперечують.