МОЗ попереджає: грип на тлі COVID-19 небезпечний в рази

До пандемії коронавірусу ми щороку з побоюванням чекали чергову хвилю сезонного грипу. Часом цей мутуючий вірус забирав не один десяток життів. Але тепер нам варто побоюватися вдвічі сильніше. Як попереджає міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вже в лютому, крім пандемії COVID-19, в Україні очікується зростання захворюваності на сезонний грип.
Він нагадав, що грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонію.
При цьому він зазначив, що на цей момент Україна знаходиться на 29 місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. До того ж цей показник знизився з весни.
За його словами, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз складає 1,7%.
Сьогодні під час брифінгу Степанов також повідомив, що українці стали менше робити COVID-тестів.
Раніше повідомлялося, що українці більше хворіють на грип, ніж в минулому році.
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