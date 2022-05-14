МОЗ попереджає: грип на тлі COVID-19 небезпечний в рази

08:49 13 грудня Київ, Україна

До пандемії коронавірусу ми щороку з побоюванням чекали чергову хвилю сезонного грипу. Часом цей мутуючий вірус забирав не один десяток життів. Але тепер нам варто побоюватися вдвічі сильніше. Як попереджає міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вже в лютому, крім пандемії COVID-19, в Україні очікується зростання захворюваності на сезонний грип.

Він нагадав, що грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонію.

"Якщо подивитися трохи вперед, у нас в лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми повинні підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Тому що грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонію. Це ті ж лікарні, в яких сьогодні лікують COVID-19 ті ж фахівці. Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не йшли ні на які жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що на цей момент Україна знаходиться на 29 місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. До того ж цей показник знизився з весни.

"Є такий показник смертності на мільйон населення. І по ньому в Європі Україна на 29 місці. Попереду нас з в два-три рази більшою смертністю Франція, Великобританія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають більш розвинену медичну систему", - сказав Степанов.

За його словами, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз складає 1,7%.

Сьогодні під час брифінгу Степанов також повідомив, що українці стали менше робити COVID-тестів.

Раніше повідомлялося, що українці більше хворіють на грип, ніж в минулому році.