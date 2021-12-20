МОЗ надав свій план реформування екстреної медичної допомоги

Вчора, під час брифінгу, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поділився планами міністерства щодо подальшої реорганізації медицини в країні. Одним з наболілих в нашій медицині давно стоїть питання реформування служби екстреної медичної допомоги, простіше - швидкої допомоги. Степанов представив поетапний план реформування екстреної медичної допомоги, розбивши його на три роки вперед.

"Де ми знаходимося сьогодні, в якій точці, і що ми плануємо зробити в 2021-2023 році? Це дуже важливо, це ті KPI, за якими ви будете оцінювати роботу міністерства і роботу взагалі всієї медицини, яку ми будуємо. Якщо ми подивимося на 2020 рік, тобто, на поточний рік, наприклад, на показник час проїзду: ми говоримо, що сьогодні, за нашими даними, за даними, які ми збираємо централізовано - в 31% випадків вони вкладаються в норматив. Тобто, встановлений норматив, який існує в країні. Що ми хочемо зробити в наступні три роки? Я маю на увазі 2021-2023 роках. У наступному році ми вже хочемо, щоб цей показник був не менше 60%. У 2022 році, відповідно, 75%, і 85% в 2023 році ", - сказав Максим Степанов.

За його словами, це абсолютно реальні цифри, які Україна може досягти.

Крім цього, МОЗ перегляне і змінить систему маршрутизації пацієнтів, тобто, в яке саме медустанову повинні направляти пацієнта в критичному стані.

"На сьогоднішній день у нас машина направляється на виклик за територіальним принципом. Ми хочемо змінити і зробити екстериторіальний принцип. Це коли машина виїжджає за межі області. Тобто та машина, яка знаходиться ближче до виклику - вона їде. Все це контролюється через GPS ", - додав Максим Степанов.

Він зазначив, що також виклики будуть розділені на чотири типи за важливістю.

"Ми вже чітко розрахували, що ми будемо подавати в бюджеті на наступний рік. Якщо в 2020 році на ЕМП спочатку було закладено на неї 6 млрд гривень на фінансування, тобто, поточне фінансування ЕМП, додатково було виділено урядом ще 1,26 млрд грн. Тобто, ми можемо говорити, що в цьому році фінансування "екстренкі" на рівні 7,26 млрд. Плюс 922 млн грн передбачено в державному бюджеті на заміну карет швидкої допомоги, які знаходяться на балансі нашої екстренкі ... У 2021 році те, що ми заклали, і будемо пропонувати - ми вважаємо, що послуги ЕМП ... фінансування ... воно повинно бути на рівні 15,9 млрд грн ", - сказав Максим Степанов.

Він додав, що також треба передбачити близько 1,6 млрд гривень на закупівлю "швидких", що дозволить закупити близько 700 автомобілів в 2022 році.

У той де час повідомлялося, що зарплати працівників медустанов з дефіцитом фінансування можуть знизити.