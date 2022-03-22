МОЗ оголосив про старт четвертого етапу вакцинації

14:06 23 червня Київ, Україна

Медики оголосили про старт четвертого етапу ковід-вакцинації в країні. Відповідно до даного етапу пріоритетна група поповнилася працівниками пенітенціарної системи і ув'язненими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.



Відзначається, що щеплення отримують люди старше 60 років, а також люди у віці 18-59 років, які мають супутні захворювання. Крім того, вакцинують ув'язнених і персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.



Також одночасно триває щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів: медики та інші працівники закладів охорони здоров'я, жителі і персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільні громадяни, соціальні працівники та священнослужителі, педагоги, військовослужбовці і співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади і місцевого самоврядування всіх рівнів, працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.



На підконтрольній українському уряду території прищеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також всіх охочих, хто записався в лист очікування в центри вакцинації в 17 регіонах України.