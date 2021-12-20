МОЗ оголосив про початок вакцинації препаратом CoronaVac

07:39 13 квітень Київ, Україна

В Україні стартує вакцинація китайським препаратом CoronaVac , вчора перша партія вакцини була направлена в регіони.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов

"CoronaVac направлений в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і починаємо доставки вакцини в області. Вакцину CoronaVac буде надано поліціянтам, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям і людям, які будуть брати безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні", - повідомив він.

Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла, CoronaVac - інактивована, тобто на основі "убитого" вірусу, додає міністр.

"Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні - АКДС проти дифтерії, коклюшу та правця - інактивована. Цю вакцину успішно використовують у багатьох країнах світу", - сказав Степанов.

Він також додав, що нещодавно президент Туреччини Тайіп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac.