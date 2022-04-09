МОЗ звернувся до депутатів ВРУ з проханням прийняти закон про легалізацію канабісу

10:44 13 липня Київ, Україна

У МОЗ закликали депутатів насамперед подумати про пацієнтів, які потребують більш дешевого і ефективного лікування канабісом, а потім вже про політичні та юридичні аспекти прийняття даного законопроєкту.



Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомляє в Facebook.

"Легалізація канабісу в медичних цілях - це перш за все медичне питання, а не політичне! На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять в своєму складі канабіс, дозволено в багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

На підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка б підтверджувала, що конопля ефективна при лікуванні понад 50 патологічних станів.



"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" - підкреслили в МОЗ.



Раніше повідомлялося, що легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради 13 липня.