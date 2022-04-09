МОЗ звернувся до депутатів ВРУ з проханням прийняти закон про легалізацію канабісу

У МОЗ закликали депутатів насамперед подумати про пацієнтів, які потребують більш дешевого і ефективного лікування канабісом, а потім вже про політичні та юридичні аспекти прийняття даного законопроєкту.
Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомляє в Facebook.
На підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка б підтверджувала, що конопля ефективна при лікуванні понад 50 патологічних станів.
"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" - підкреслили в МОЗ.
Раніше повідомлялося, що легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради 13 липня.
"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" - підкреслили в МОЗ.
Раніше повідомлялося, що легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради 13 липня.
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