МОЗ оновив епідзонування: "червоні" Київ і 9 областей

18:03 26 квітень Київ, Україна

9 областей України та Київ знаходяться в "червоній" зоні, показники COVID-госпіталізації перевищені в 14 регіонах.
 
Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, в червоній зоні Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

У жовтій зоні знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Чернівецька та Херсонська області, решта областей віднесені до помаранчевої зони.

Показник госпіталізацій вище  визначеного в 60 на 100 тис. населення зафіксовано в 14 регіонах: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.