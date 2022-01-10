МОЗ оновив епідзонування: "червоні" Київ і 9 областей

9 областей України та Київ знаходяться в "червоній" зоні, показники COVID-госпіталізації перевищені в 14 регіонах.
Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, в червоній зоні Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
У жовтій зоні знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Чернівецька та Херсонська області, решта областей віднесені до помаранчевої зони.
Показник госпіталізацій вище визначеного в 60 на 100 тис. населення зафіксовано в 14 регіонах: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі