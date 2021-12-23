МОЗ оновив епідзонування: в "червоній" зоні знову половина України

12:16 15 квітень Київ, Україна

Згідно з даними МОЗ, з 15 квітня Полтавську область включили в "червону" зону, тепер в ній знаходяться 12 областей і місто Київ.



Про це йдеться на сайті відомства.



У «червоному» списку: місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.



У «червоному» регіоні діють такі ж обмеження, як під час січневого посиленого карантину: заборонена робота громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, шкіл (крім дитячих садків і початкових класів). Також закритими будуть продовольчі ринки, магазини, спортзали, басейни. Працювати будуть банки, АЗС, ветеринарні клініки і магазини, аптеки, продовольчі магазини.