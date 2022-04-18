МОЗ назвало країни "червоної" зони

14:00 20 листопада Київ, Україна

Сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився оновлений список країн, відкритих для відвідування туристів - це країни "зеленої зони" і закритих країн для подорожей, які потрапили в "червону зону".



У списку наведені дані про 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вказана інформація щодо кількості активних випадків захворювання COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.



Так, в Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення.



До "червоних" станом на 20 листопада віднесені 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Великобританія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.