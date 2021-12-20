МОЗ: мери не має права послаблювати карантин

"Повноваження щодо встановлення цих обмежень знаходяться виключно у центральній комісії ТЕБ та НС, яка і визначає вже різний рівень небезпеки. Тому те, що стосується органів місцевої влади, відповідно до їх повноважень, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом'якшувати ", - відзначимо Степанов.