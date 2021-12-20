МОЗ: мери не має права послаблювати карантин

Органи місцевої влади не мають права приймати рішення про ослаблення карантинних заходів, вони можуть лише посилювати протиепідемічні обмеження.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в понеділок, 3 серпня.
Рішення про ослаблення карантину приймає тільки центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Згідно з постановою від 1 серпня, в Україні чітко встановлено алгоритм приналежності тієї чи іншої адміністративної одиниці (міста або району) до різних рівнів епідеміологічної небезпеки.
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