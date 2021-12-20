МОЗ: мери не має права послаблювати карантин

11:27 03 серпень Київ, Україна

Органи місцевої влади не мають права приймати рішення про ослаблення карантинних заходів, вони можуть лише посилювати протиепідемічні обмеження.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в понеділок, 3 серпня.

Рішення про ослаблення карантину приймає тільки центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Згідно з постановою від 1 серпня, в Україні чітко встановлено алгоритм приналежності тієї чи іншої адміністративної одиниці (міста або району) до різних рівнів епідеміологічної небезпеки.
"Повноваження щодо встановлення цих обмежень знаходяться виключно у центральній комісії ТЕБ та НС, яка і визначає вже різний рівень небезпеки. Тому те, що стосується органів місцевої влади, відповідно до їх повноважень, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом'якшувати ", - відзначимо Степанов.