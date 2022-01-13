МОЗ і ЦВК здивовані розробкою правил проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу

Напередодні старту виборчої кампанії Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я та Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.
"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи й такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції чи на лікуванні вдома ".
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.
"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи й такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції чи на лікуванні вдома ".
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі