МОЗ і ЦВК здивовані розробкою правил проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу

"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи й такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний: як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції чи на лікуванні вдома ".

Напередодні старту виборчої кампанії Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я та Центральна виборча комісія працюють над розробкою алгоритмів проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.