МОЗ: 99% повідомлень про побічні ефекти після вакцинації - несуттєві

13:02 08 квітень Київ, Україна

З початку вакцинації і по 4 квітня МОЗ отримало 816 повідомлень про негативні наслідки після вакцинації препаратом Covishield.
 
Про це йдеться в звіті Державного експертного центру МОЗ України в Facebook.

Відзначається, що 99% повідомлень про побічні ефекти були несерйозними. У 94% випадків несприятливі прояви були передбаченими. Тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Найчастіше вакциновані скаржилися на загальні розлади і розлади в місці введення (66,8%):
  • підвищення температури;
  • стомлюваність;
  • астенія;
  • лихоманка;
  • озноб;
  • грипоподібний стан;
  • почервоніння і біль;
  • ущільнення;
  • набряк руки;
  • інфільтрація;
  • оніміння в місці введення.
Досить поширеними є розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) і невралгічні розлади (11,7): головний біль; сонливість або безсоння; тремор верхніх кінцівок; парестезії; запаморочення; втрата орієнтації, втрата свідомості.

Найчастіше на побічні ефекти скаржаться пацієнти у віці 31-45 років. Найчастіше вони спостерігаються у жінок (приблизно 68%).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії, в Інституті сироватки крові.
 
Фото: Последствия вакцинации 01