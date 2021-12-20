Мін'юст США звинуватив Коломойського в відмиванні грошей: подробиці

Мін'юст США виступив зі звинуваченнями на адресу Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова у викраденні грошей з «Приватбанку» і їх відмиванні в США та інших країнах.

Звинувачення висунуті 6 серпня, далі справу має розглядати суд присяжних.

Представник Міністерства юстиції США стверджує, що Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов вкрали у «ПриватБанку» стільки, що Нацбанк повинен був видати банку 5,5 млрд доларів для його порятунку і «запобігання економічній кризі по всій країні» (очевидно, мається на увазі уряд , яке докапіталізувала фінустанова, - UCap).

Коломойський і Боголюбов були двома основними власниками «ПриватБанку» до того, як він був націоналізований через шахрайство, розповідають в Міністерстві юстиції США. На їхню думку, колишні власники в основному використовували його як особистий рахунок для побудови бізнес-імперії в США.

Міністерство юстиції США прийняло в цивільному позові рішення про конфіскацію комерційної власності у Коломойського і Боголюбова в Кентуккі і Техасі. Скарги стосувалися захоплення офісного парку площею близько 19,5 акра в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Відзначається, що вони завжди отримували кредити в «ПриватБанку», оскільки були його власниками. Потім вони переміщали гроші через велику мережу компаній, щоб «ретельно замаскувати їх природу, джерела, приховати власника і уникнути контролю», - заявляє Міністерство юстиції.

У списку «успішних закупівель» нерухомості в США перераховуються більш 5 млн квадратних футів комерційної нерухомості в Огайо, металургійні заводи в штаті Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод по виготовленню мобільних телефонів в штаті Іллінойс, а також комерційна нерухомість в Техасі.

У судових документах Міністерство юстиції США стверджує, що двоє ділових партнерів Коломойського і Боголюбова - Мордехай Корф і Уріель лабері допомогли придбати і управляти майном олігархів в США, які часто співвідносяться з компанією «Optima». Компанія має частки власності в кількох будинках в центрі Клівленда, які, як стверджує Міністерство юстиції, було придбано за викрадені з «ПриватБанку» кошти.

Що цьому передувало?

У Клівленді (США), агенти Федерального бюро розслідувань прийшли з обшуком в офіс компанії Optima Management Group. Обшуки проводяться в рамках розслідування відмивання грошей Ігорем Коломойським.

«ПриватБанк» подав друге доповнене позовну заяву в Канцлерський суд Делавер (Delaware Chancery Court). Цей суд розглядає позов банку до колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та пов'язаних з ними компаній.

У США почали розслідування за фактом можливого відмивання грошей Коломойським на операціях з нерухомістю в США.