Міносвіти: випускні залишаються під обмеженнями "жовтої" зони, але не заборонені

09:54 19 травень Київ, Україна

Всім школам, які перебувають на момент святкування в "жовтій" карантинній зоні, дозволено проведення останніх дзвінків і випускних, якщо на кожну людину буде 4 кв. м площі. Або наповненість залів - не більше 50%.

Про це розповів начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

"Рішення повинні прийматися з урахуванням епідситуації в регіоні і обмежень, які накладає державна або регіональна комісія з ТЕБ та НС. Зараз епідеміологічна ситуація поліпшується, але є певні обмеження, які властиві тій чи іншій зоні. З урахуванням цих обмежень випускні можуть проводитися", - пояснив він.

У столичній міськдержадміністрації розповіли, що додаткових заборон у Києві не вводилося. При цьому КМДА рекомендує видати документи випускникам до певних термінів, розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Олена Батечко.



"Оскільки державою гарантовано навчальним закладам автономію, в тому числі в організаційних питаннях, навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята останнього дзвоника з урахуванням епідемічної ситуації в Києві з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів", - повідомила вона.



Разом з тим, випускні залишаються під обмеженнями "жовтої" зони, але не заборонені. А "жовті" майже всі області в Україні. Тільки Донецька - помаранчева.



Це означає, що в більшості областей в школах можна проводити заходи, якщо на кожну людину буде 4 кв. м площі. Або наповненість залів - не більше 50%. Зрозуміло, в приміщеннях всі повинні бути в масках.



Що стосується кафе і ресторанів, то в залах можуть знаходитися до 20 осіб і тільки до 24:00.