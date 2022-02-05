Міносвіти: випускні залишаються під обмеженнями "жовтої" зони, але не заборонені

Всім школам, які перебувають на момент святкування в "жовтій" карантинній зоні, дозволено проведення останніх дзвінків і випускних, якщо на кожну людину буде 4 кв. м площі. Або наповненість залів - не більше 50%.
Про це розповів начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.
У столичній міськдержадміністрації розповіли, що додаткових заборон у Києві не вводилося. При цьому КМДА рекомендує видати документи випускникам до певних термінів, розповіла заступниця директора Департаменту освіти і науки Олена Батечко.
"Оскільки державою гарантовано навчальним закладам автономію, в тому числі в організаційних питаннях, навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята останнього дзвоника з урахуванням епідемічної ситуації в Києві з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів", - повідомила вона.
Разом з тим, випускні залишаються під обмеженнями "жовтої" зони, але не заборонені. А "жовті" майже всі області в Україні. Тільки Донецька - помаранчева.
"Оскільки державою гарантовано навчальним закладам автономію, в тому числі в організаційних питаннях, навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята останнього дзвоника з урахуванням епідемічної ситуації в Києві з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів", - повідомила вона.
Разом з тим, випускні залишаються під обмеженнями "жовтої" зони, але не заборонені. А "жовті" майже всі області в Україні. Тільки Донецька - помаранчева.
Це означає, що в більшості областей в школах можна проводити заходи, якщо на кожну людину буде 4 кв. м площі. Або наповненість залів - не більше 50%. Зрозуміло, в приміщеннях всі повинні бути в масках.
Що стосується кафе і ресторанів, то в залах можуть знаходитися до 20 осіб і тільки до 24:00.
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