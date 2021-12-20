Міноборони: з РФ тривають поставки зброї на Донбас

15:12 04 серпень Київ, Україна

За даними української розвідки, Кремль продовжує поставляти військову техніку і боєприпаси бойовикам на Донбас.



Про це на брифінгу розповів представник прес-центру Міноборони Максим Праута.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані України ділянки кордону», - повідомив він.

Відзначається, що зокрема, на минулому тижні в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та військовим майном і близько 1000 тонн пального.