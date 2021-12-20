Міноборони: з РФ тривають поставки зброї на Донбас
15:12 04 серпень Київ, Україна
За даними української розвідки, Кремль продовжує поставляти військову техніку і боєприпаси бойовикам на Донбас.
Про це на брифінгу розповів представник прес-центру Міноборони Максим Праута.
«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані України ділянки кордону», - повідомив він.
Відзначається, що зокрема, на минулому тижні в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та військовим майном і близько 1000 тонн пального.
«Крім того, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ», - додав Праута.
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