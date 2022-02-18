Міністр оборони про причини падіння літака

Побувавши сьогодні на місці падіння військового літака під Харковом, міністр оборони Андрій Таран висловив припущення про те, що літак Ан-26, швидше за все, впав після того, як зачепився крилом за землю. Таким чином, авіакатастрофа сталася через технічну несправність машини.

"Все йшло за планом. Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом літака знаходився постійно льотчик-інструктор, курсанти сідали в праве крісло для отримання навичок здійснення управління літаком. Попередній аналіз свідчить про те, що, швидше за все, літак зачепився крилом за землю. Чорний ящик зараз знаходиться ще в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити якісь висновки", - сказав Таран.

Він також спростував попередню інформацію про те, що пілот повідомив про відмову двигуна.

"Двигун не відмовив, відмовив якийсь датчик. За тією інформацією, що ми маємо, двигун мав ще 5 000 льотних годин до чергового ремонту, тобто сказати, що сталося з двигуном, ми не можемо. Яка технічна неполадка", - пояснив міністр оборони.

Таран підтвердив, що літаку було вже 43 роки, але в міністерстві відзначили, що машина могла ще літати без поновлення ресурсу протягом трьох років.

Також Таран додав, що за штурвалом перебував досвідчений пілот-інструктор.

Сьогодні в Харківську область прибуде президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Раніше в СБУ розповіли подробиці аварії АН-26. Там зазначалося, що о 20.38 пілот доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна.

Також повідомлялося, що під фюзеляжем знайдено тіло ще одного загиблого. Пошуки ще двох людей тривають. "Чорний ящик" поки також не знайшли.