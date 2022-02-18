Міністр оборони про причини падіння літака

Побувавши сьогодні на місці падіння військового літака під Харковом, міністр оборони Андрій Таран висловив припущення про те, що літак Ан-26, швидше за все, впав після того, як зачепився крилом за землю. Таким чином, авіакатастрофа сталася через технічну несправність машини.
Він також спростував попередню інформацію про те, що пілот повідомив про відмову двигуна.
Таран підтвердив, що літаку було вже 43 роки, але в міністерстві відзначили, що машина могла ще літати без поновлення ресурсу протягом трьох років.
Також Таран додав, що за штурвалом перебував досвідчений пілот-інструктор.
Сьогодні в Харківську область прибуде президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.
Раніше в СБУ розповіли подробиці аварії АН-26. Там зазначалося, що о 20.38 пілот доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна.
Також повідомлялося, що під фюзеляжем знайдено тіло ще одного загиблого. Пошуки ще двох людей тривають. "Чорний ящик" поки також не знайшли.
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