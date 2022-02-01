Міністр інфраструктури України залишає посаду

У Верховній Раді з'явилася заява про звільнення Міністра інфраструктури Владислава Криклія. Відхід з посади підтвердила Юлія Гришина, голова ТСК щодо «Укрзалізниці». Згідно з формою заяви - звільнення міністра є добровільним рішенням.

Офіційно ж про відставку міністрів повідомила прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній.

«У Верховну Раду України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія», - йдеться в повідомленні.

У кулуарах Верховної Ради говорять про те, що це рішення назрівало давно. Також відомо, що вже в понеділок, 17 травня, монобільшість розглядатиме кандидатури на цю посаду.