Міністерство освіти: В яких регіонах діти підуть в школу

22:25 22 липень Київ, Україна

Режим онлайн-навчання в Україні буде діяти не в усіх регіонах. Обмежувальні заходи будуть прийматися тільки в зонах з неблагополучною епідеміологічною ситуацією

Згідно з новими правилами адаптивного карантину, 1 вересня в школи зможуть піти діти з тих регіонів, які відповідають критеріям МОЗ . Школи не відкриють тільки в регіонах "червоної" зони.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, в регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зони діти зможуть піти в школу вже з 1 вересня.