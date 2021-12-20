Міністерство освіти: В яких регіонах діти підуть в школу

22:25 22 липень Київ, Україна

Режим онлайн-навчання в Україні буде діяти не в усіх регіонах. Обмежувальні заходи будуть прийматися тільки в зонах з неблагополучною епідеміологічною ситуацією

Згідно з новими правилами адаптивного карантину, 1 вересня в школи зможуть піти діти з тих регіонів, які відповідають критеріям МОЗ. Школи не відкриють тільки в регіонах "червоної" зони.
 
Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
 
За її словами, в регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зони діти зможуть піти в школу вже з 1 вересня.
 
"У випадку, якщо ваша територія потрапить в зелений, жовтий або помаранчевий рівень - ви можете бути впевнені, що Діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки в червоному рівні є заборона відвідування установ освіти ", - пояснила вона.