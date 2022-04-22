Мінекономіки: автентичні українські продукти будуть зареєстровані для визнання в ЄС

20:34 22 липня Київ, Україна

Для збільшення ринкової вартості автентичних українських продуктів і підвищення їхнього іміджевого статусу в Мінекономіки зайнялися їхньою реєстрацією в європейському реєстрі.

Про це 22 липня повідомила пресслужба міністерства.



Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії за погодженням специфікацій товарів з географічними вказівками.

"Україна має багато унікальних продуктів, які складають окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість. Це продукти з чітким географічним походженням. Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров'яча бринза", "Гуцульська овеча бринза" і "Мелітопольська черешня". Зараз ми розглядаємо ще низку таких товарів, що підлягають правовій охороні", - сказала заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

За її словами, продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням в країнах ЄС. Україна проводить заходи для отримання продуктами з географічним визначенням визнання в ЄС. Це дозволить українським виробникам отримати доступ до нових ринків збуту.



На засіданні погодили специфікацію наступних продуктів:

"Долина - Фрумушика" - білі, червоні та рожеві вина, які виробляються з винограду, вирощеного в географічному районі Долина - Фрумушика в Одеській області;

"Херсонський кавун" - поєднання селекційних досягнень і кліматичних умов Херсонської області, які створили умови для отримання плодів з унікальними смаковими якостями;

"Придунайська Бессарабія" - вина, які виробляються з винограду певних сортів, які ростуть в Одеській області;

"Ялпуг" - місцевість походження вин навколо озера Ялпуг в Одеській області;

"Мед Закарпаття" - особливі якості меду формуються завдяки специфічній медоносній флорі Закарпатської області;

"М'ясо баранина - Фрумушика" - унікальне м'ясо, отримане з окремих порід овець, які пасуться на території Тарутинських степів в Одеській області;

"Закарпатське вино" - вино, яке виробляється з сортів винограду, вирощених на схилах Карпатських гір Закарпатської області;

"Ага-Абага" - вина, які виробляються із сировини, вирощеної навколо села Шабо в Одеській області уздовж правого берега Дністровського лиману.

У міністерстві повідомили, що після узгодження специфікацій пройде реєстрація географічних зазначень на національному рівні.