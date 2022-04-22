Мінекономіки: автентичні українські продукти будуть зареєстровані для визнання в ЄС

20:34 22 липня Київ, Україна

Для збільшення ринкової вартості автентичних українських продуктів і підвищення їхнього іміджевого статусу в Мінекономіки зайнялися їхньою реєстрацією в європейському реєстрі.
 
Про це 22 липня повідомила пресслужба міністерства.

Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії за погодженням специфікацій товарів з географічними вказівками.
"Україна має багато унікальних продуктів, які складають окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість. Це продукти з чітким географічним походженням. Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров'яча бринза", "Гуцульська овеча бринза" і "Мелітопольська черешня". Зараз ми розглядаємо ще низку таких товарів, що підлягають правовій охороні", - сказала заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
За її словами, продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням в країнах ЄС. Україна проводить заходи для отримання продуктами з географічним визначенням визнання в ЄС. Це дозволить українським виробникам отримати доступ до нових ринків збуту.

На засіданні погодили специфікацію наступних продуктів:
  • "Долина - Фрумушика" - білі, червоні та рожеві вина, які виробляються з винограду, вирощеного в географічному районі Долина - Фрумушика в Одеській області;
  • "Херсонський кавун" - поєднання селекційних досягнень і кліматичних умов Херсонської області, які створили умови для отримання плодів з унікальними смаковими якостями;
  • "Придунайська Бессарабія" - вина, які виробляються з винограду певних сортів, які ростуть в Одеській області;
  • "Ялпуг" - місцевість походження вин навколо озера Ялпуг в Одеській області;
  • "Мед Закарпаття" - особливі якості меду формуються завдяки специфічній медоносній флорі Закарпатської області;
  • "М'ясо баранина - Фрумушика" - унікальне м'ясо, отримане з окремих порід овець, які пасуться на території Тарутинських степів в Одеській області;
  • "Закарпатське вино" - вино, яке виробляється з сортів винограду, вирощених на схилах Карпатських гір Закарпатської області;
  • "Ага-Абага" - вина, які виробляються із сировини, вирощеної навколо села Шабо в Одеській області уздовж правого берега Дністровського лиману.
У міністерстві повідомили, що після узгодження специфікацій пройде реєстрація географічних зазначень на національному рівні.