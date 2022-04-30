Мінцифри запустило платформу "Цифрова громада"

17:25 30 липня Київ, Україна

Презентована платформа "Дія. Цифрова громада" - це практичне рішення для початку цифровізації регіонів, своєрідний гайд всіх важливих матеріалів для цифрових лідерів.

"Яку логіку ми вкладали в цю розробку. По-перше, громадам необхідно обмінюватися досвідом одна з однією. Наприклад, в одній громаді є успішні проєкти. Важливо, щоб інші громади теж могли ці проєкти взяти і реалізувати у себе", - сказав директор Директорату регіональної цифровізації в Міністерстві цифрової трансформації України Вадим Бортник.

Презентація транслювалася на YouTube-каналі міністерства.

Так, за його словами, "Дія. Цифрова громада" надасть:

Інструкції громадам.

Шаблонні проєкти.

Інформацію про те, як задіяти інноваційні інструменти в громадах.

Бортник підкреслив, що важливо розробити єдині підходи громад до цифрової трансформації.