Мінцифри запустило платформу "Цифрова громада"

Презентована платформа "Дія. Цифрова громада" - це практичне рішення для початку цифровізації регіонів, своєрідний гайд всіх важливих матеріалів для цифрових лідерів.
Презентація транслювалася на YouTube-каналі міністерства.
Так, за його словами, "Дія. Цифрова громада" надасть:
- Інструкції громадам.
- Шаблонні проєкти.
- Інформацію про те, як задіяти інноваційні інструменти в громадах.
Бортник підкреслив, що важливо розробити єдині підходи громад до цифрової трансформації.
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