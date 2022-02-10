Мінцифри: українські пенсіонери зможуть отримувати пенсію онлайн

11:32 19 травень Київ, Україна

Мінцифри з турботою про старше покоління і підвищення їхнього рівня цифрової грамотності зняло більше ніж 50 освітніх серіалів, а в найближчому майбутньому для них стане доступна послуга пенсія онлайн.



Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми хочемо, щоб якомога більше українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проєкт "Дія . Цифрова освіта", де ми навчаємо базової цифрової грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо Інтернет в села, покращуємо мобільний Інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати і пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом", - зазначив глава Мінцифри.

Також Федоров прокоментував впровадження електронного паспорта: З 17 травня для тих, хто користується "Дія. Паспорт" оновили "Дію", там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп в паспорт і довідку до ID-паспорту. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт".