Мінцифри: українські пенсіонери зможуть отримувати пенсію онлайн

Мінцифри з турботою про старше покоління і підвищення їхнього рівня цифрової грамотності зняло більше ніж 50 освітніх серіалів, а в найближчому майбутньому для них стане доступна послуга пенсія онлайн.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також Федоров прокоментував впровадження електронного паспорта: З 17 травня для тих, хто користується "Дія. Паспорт" оновили "Дію", там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп в паспорт і довідку до ID-паспорту. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт".
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