Мінцифри до початку липня готове запустити "паспорт вакцинації"

У Міністерстві цифрової трансформації зараз зайняті розробкою дизайну і наповнення майбутнього "паспорта вакцинації". Запуск паспорта намічений на початок липня.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.
Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.
За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.
Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі