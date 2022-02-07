Мінцифри до початку липня готове запустити "паспорт вакцинації"

11:53 17 травень Київ, Україна

У Міністерстві цифрової трансформації зараз зайняті розробкою дизайну і наповнення майбутнього "паспорта вакцинації". Запуск паспорта намічений на початок липня.
 
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.

Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.
"Ми одна з перших країн, яка почала активно працювати з ВООЗ, Євросоюзом і всіма європейськими стандартами. Ми в першу чергу орієнтуємося на міжнародні процеси, щоб українці мали можливість подорожувати з паспортом. Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони виберуть політику. Наша частина технічна зробити так, щоб вакциновані українці мали сертифікат", - зазначив міністр.