Мінцифри до початку липня готове запустити "паспорт вакцинації"

11:53 17 травень Київ, Україна

У Міністерстві цифрової трансформації зараз зайняті розробкою дизайну і наповнення майбутнього "паспорта вакцинації". Запуск паспорта намічений на початок липня.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним в додатку "Дія. Документ". Зокрема, він буде містити дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона на COVID-19.



Федоров зазначив, що "паспорт" в Україні планують запустити 1 липня.