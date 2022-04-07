В Мінагрополітики розповіли, як пройшов тиждень з моменту запуску ринку землі. Інфографіка

16:24 08 липня Київ, Україна

Тільки за минулу добу в Україні було здійснено 42 земельні транзакції, всього з моменту роботи ринку землі укладено 364 угоди.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.



Лідерами залишаються Вінницька та Полтавська області. Обидва регіони за тиждень мають по 44 земельні операції.



Станом на 7 липня від нотаріусів надійшло всього 2832 заяви, з них 2471 погоджено, 295 перебувають у черзі на розгляд, 364 відмовлено. Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається в штатному режимі.