В Мінагрополітики розповіли, як пройшов тиждень з моменту запуску ринку землі. Інфографіка

16:24 08 липня Київ, Україна

Тільки за минулу добу в Україні було здійснено 42 земельні транзакції, всього з моменту роботи ринку землі укладено 364 угоди.
 
Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Лідерами залишаються Вінницька та Полтавська області. Обидва регіони за тиждень мають по 44 земельні операції.

Станом на 7 липня від нотаріусів надійшло всього 2832 заяви, з них 2471 погоджено, 295 перебувають у черзі на розгляд, 364 відмовлено. Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається в штатному режимі.
 
Фото: Как прошла неделя с момента запуска рынка земли