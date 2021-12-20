Михайло Єфремов: «Як же я можу визнати себе винним, якщо я нічого не пам'ятаю»

Як стало відомо від корреспордентов, присутніх на засіданні суду у справі про ДТП за участю Михайла Єфремова, актор не визнає свою провину в смерті Сергія Захарова.

Сьогодні, 5 серпня, в Пресненський суді в Москві почався процес у справі артиста. В ході засідання Єфремов заявив, що не визнає провину в смерті кур'єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю автомобіля артиста.

Відзначається, що Єфремов сказав: "Як же я можу визнати себе винним, якщо я нічого не пам'ятаю".

Адвокат актора Ельман Пашаєв зазначив, що він просить допомоги у суду для свого підопічного. Актор сподівається, що в ході судового розгляду зможе згадати події трагічної ночі.

Нагадаємо, ввечері 8 червня, актор Михайло Єфремов потрапив в смертельне ДТП. Перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee, артист виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто служби доставки. Водій машини Сергій Захаров отримав важкі травми і помер в лікарні.

Слідством встановлено, що будучи за кермом Єфремов був п'яний і знаходився під дією наркотиків.

Єфремов вперше після ДТП записав звернення до громадськості в середині червня. Також повідомлялося, що експертиза визнала актора Єфремова осудним.